Активисты обнаружили вино поддерживающего ВСУ производителя в магазинах Саратовской области

Отмечается, что активисты исследовали социальные сети винокурни и обнаружили, что хозяева предприятия относятся с симпатией к Украине. Также в рекламе продукции участвовал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он подписал одну из бутылок в знак благодарности за оказываемую помощь.

Общественные деятели планируют добиться запрета на реализацию вина этой марки. Для этого они намерены направить обращения в контролирующие органы и прокуратуру России.

Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России направила в Следственный комитет заявление с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына, певца и музыканта Никиту Преснякова, на предмет финансирования украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

