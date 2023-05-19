Активисты обнаружили вино поддерживающего ВСУ производителя в магазинах Саратовской области
Общественные активисты потребовали изъять из продажи в нескольких сетевых магазинах Саратовской области грузинское вино, изготовитель которого спонсирует ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что активисты исследовали социальные сети винокурни и обнаружили, что хозяева предприятия относятся с симпатией к Украине. Также в рекламе продукции участвовал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он подписал одну из бутылок в знак благодарности за оказываемую помощь.
Общественные деятели планируют добиться запрета на реализацию вина этой марки. Для этого они намерены направить обращения в контролирующие органы и прокуратуру России.
Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России направила в Следственный комитет заявление с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына, певца и музыканта Никиту Преснякова, на предмет финансирования украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru