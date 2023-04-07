СМИ: Прокуратура Москвы проверит Меладзе на финансирование ВСУ

Глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин уже направлял обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку Меладзе. По его словам, певец неоднократно критиковал спецоперацию России на Украине и произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в ОАЭ.

Ранее телеведущий и актёр Оскар Кучера в эфире RTVI призвал простить Меладзе. Он заявил, что певец, вероятно, сам испугался своих слов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

