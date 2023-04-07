СМИ: Прокуратура Москвы проверит Меладзе на финансирование ВСУ

Генпрокуратура России поручила московской прокуратуре проверить эстрадного исполнителя Валерия Меладзе на предмет оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин уже направлял обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку Меладзе. По его словам, певец неоднократно критиковал спецоперацию России на Украине и произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в ОАЭ.

Ранее телеведущий и актёр Оскар Кучера в эфире RTVI призвал простить Меладзе. Он заявил, что певец, вероятно, сам испугался своих слов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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