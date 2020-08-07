На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы
Руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала сегодня, 7 августа, что на выборы глав регионов уже зарегистрировались 73 кандидата. Выборы состоятся в 18 субъектах РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Всего же выдвинулось 147 претендентов на высшие должностные посты российских регионов. 37 кандидатам было отказано в регистрации, документы порядка 27 человек находятся на рассмотрении в избиркомах, еще 10 утратили статус кандидата.
Ко всему прочему она отметила, что на довыборы парламентариев нижней палаты России по четырем одномандатным округам зарегистрировано 25 кандидатов из 31 выдвинутого.
Напомним, 24 июля ЦИК был утвержден порядок проведения выборов в сентябре текущего года – 13 сентября так и остается единым днем голосования, но проголосовать можно будет также 11 и 12 сентября в рамках досрочного голосования. Выборы затронут 83 субъекта РФ – необходимо заместить 77 тыс мандатов. Так в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской области довыберут депутатов Госдумы, в 11 областях – депутатов заксобрания, а в 18 регионах – губернаторов. Кроме этого в Ненецком и Ханты-Мансийском АО депутатам заксобраний предстоит также определить глав своих субъектов.
Ранее НСН сообщала, что в сентябре по меньшей мере пять сенаторов покинут Совет Федерации. По информации РБК, в их числе будет представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Переизбираться в верхнюю палату парламента не планирует представитель республики Коми Валерий Марков. В сентябрьской избирательной кампании не участвует сенатор от Калужской области Алексей Александров. Кроме того, осенью Совет Федерации покинут представители Севастополя и Тамбовской области Валерий Куликов и Алексей Кондратьев.
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