Туроператоры не получали запросов от российских туристов в Южной Корее

Российские туристы пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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В организации также рассказали, что на данный момент в этой стране находится порядка 5,3 тыс. туристов, в том числе путешествующих самостоятельно.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. По его словам, он намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил». На улицах была замечена военная техника. Работа парламента и политических партий в стране приостановлена, запрещены любые политические акции.

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ТЕГИ:Российские ТуристыВоенное ПоложениеЮжная Корея

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