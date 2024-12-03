Туроператоры не получали запросов от российских туристов в Южной Корее
Российские туристы пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
В организации также рассказали, что на данный момент в этой стране находится порядка 5,3 тыс. туристов, в том числе путешествующих самостоятельно.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. По его словам, он намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил». На улицах была замечена военная техника. Работа парламента и политических партий в стране приостановлена, запрещены любые политические акции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru