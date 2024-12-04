Часть персонала администрации президента Южной Кореи ушла в отставку

Решение было принято на заседании руководящего состава. Это произошло на фоне ситуации с введением, а затем отменой военного положения в стране.

Ранее тысячи протестующих собрались на площади перед зданием парламента Южной Кореи после того, как депутаты отменили введенное президентом военное положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

