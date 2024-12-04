Часть персонала администрации президента Южной Кореи ушла в отставку

Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля единовременно подало в отставку, сообщило агентство Yonhap.

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Решение было принято на заседании руководящего состава. Это произошло на фоне ситуации с введением, а затем отменой военного положения в стране.

Ранее тысячи протестующих собрались на площади перед зданием парламента Южной Кореи после того, как депутаты отменили введенное президентом военное положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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