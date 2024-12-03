Россиян призвали не участвовать в манифестациях в Южной Корее
Гражданам России не следует участвовать в политических манифестациях на фоне введения в Южной Корее военного положения. С таким призывом в своём Telegram-канале выступило российское посольство в республике.
В диппредставительстве указали, что находящимся в стране россиянам необходимо «сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях».
«В случае возникновения у российских граждан нештатной ситуации просим связываться с посольством», - говорится в сообщении.
Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru