Россиян призвали не участвовать в манифестациях в Южной Корее

В диппредставительстве указали, что находящимся в стране россиянам необходимо «сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях».

«В случае возникновения у российских граждан нештатной ситуации просим связываться с посольством», - говорится в сообщении.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, сообщает «Свободная пресса».

