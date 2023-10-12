Блинкен прилетел в Израиль
12 октября 202310:55
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Энтони Блинкен приземлился в Израиле в четверг утром», — отмечается в публикации.
Отправляясь в поездку, госсекретарь заявил журналистам, что «Соединенные Штаты прикрывают спину Израиля». Как ожидается, Блинкен встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками.
Кроме того, Reuters сообщает, что на пятницу запланированы переговоры главы Госдепартамента с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru