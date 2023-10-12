Блинкен прилетел в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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«Энтони Блинкен приземлился в Израиле в четверг утром», — отмечается в публикации.

Отправляясь в поездку, госсекретарь заявил журналистам, что «Соединенные Штаты прикрывают спину Израиля». Как ожидается, Блинкен встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками.

Кроме того, Reuters сообщает, что на пятницу запланированы переговоры главы Госдепартамента с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ИзраильСШАГосударственный департамент США

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