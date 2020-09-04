«Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы 10 сентября

Российская компания «Аэрофлот» отправит первый после возобновления авиасообщения рейс на Мальдивы 10 сентября из «Шереметьево». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Они будут выполняться дважды в неделю.

3 сентября правительство РФ объявило о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, Египтом и ОАЭ. Власти разрешили три рейса в неделю в Каир, по два рейса в неделю в Мале и Дубай.

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Как передаёт RT, специалисты уже зафиксировали четырёхкратный рост запросов на билеты в ОАЭ. К вечеру 3 сентября спрос на авиабилеты в Египет вырос в пять раз, на Мальдивы – в шесть раз.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» начнёт полёты в Каир 9 сентября, в Дубай – с 11 сентября.

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ФОТО: Flicrk.com
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