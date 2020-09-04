«Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы 10 сентября

Российская компания «Аэрофлот» отправит первый после возобновления авиасообщения рейс на Мальдивы 10 сентября из «Шереметьево». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Они будут выполняться дважды в неделю.

3 сентября правительство РФ объявило о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, Египтом и ОАЭ. Власти разрешили три рейса в неделю в Каир, по два рейса в неделю в Мале и Дубай.