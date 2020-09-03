Россияне получат по €150 тысяч в случае заражения COVID-19 в ОАЭ

По данным Росстата, в 2019 году в ОАЭ отдохнули почти миллион россиян. Отдых на Мальдивах позволили себе 55 тысяч соотечественников. ОАЭ, по словам президента Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичным.

«Улетая в Россию, турист должен пройти тест на коронавирус, опять-таки за счет авиакомпании Эмиратов. Если же возвращается россиянин рейсом «Аэрофлота», то действует стандартная схема. На сайте госуслуг надо заполнить соответствующую форму и сдать тест на COVID-19 в течение трех дней после возвращения. Это делается для того, чтобы и мы здесь все проживающие были уверены, что возвращающиеся туристы нас не заразят», - напомнила Осипова.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, чтобы отправиться в Египет и на Мальдивы, россиянам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на Мальдивские острова, и 72 часа – в Египет. Правила регистрации на сайте госуслуг и тест по возвращении из других стран обязателен для всех государств, с которыми Россия открыла авиасообщение.

