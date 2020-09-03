Россияне получат по €150 тысяч в случае заражения COVID-19 в ОАЭ
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала НСН, какие документы потребуются для отдыха в ОАЭ, Египте и на Мальдивах.
Российские туристы указом от 2 сентября за подписью премьер-министра Михаила Мишустина получили возможность улететь в Египет, Мальдивские острова и Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, рейсы в ОАЭ и на Мальдивы – два раза в неделю. Авиасообщение открывается на взаимной основе: рейсы будут выполнять как российские, так и иностранные перевозчики.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова заявила в беседе с НСН, что наибольший турпоток ожидается в Эмираты, потому что это – самая желанная курортная страна для россиян. К тому же компания Emirates вводит беспрецедентные меры поддержки тем, кто по прилету в страну заболеет коронавирусом.
«Прилетающий в страну рейсом "Аэрофлота" турист должен иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 92 часа до даты вылета. Если же гость прибывает рейсом компании Emirates, то справка об отсутствии коронавируса также понадобится. Иначе на борт не пустят. Если же человек заражается в ОАЭ, то авиакомпания готова платить за лечение 150 тысяч евро. И по 100 евро - за каждый день двухнедельного пребывания в изоляции. Акция будет действовать до 30 октября. И еще: когда человек заражается, от него не требуется заполнения каких-либо форм. Деньги просто идут. Это сделано, скорее всего, для того, чтобы вернуть туристам ощущение безопасности путешествия», - отметила эксперт отрасли.
По данным Росстата, в 2019 году в ОАЭ отдохнули почти миллион россиян. Отдых на Мальдивах позволили себе 55 тысяч соотечественников. ОАЭ, по словам президента Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичным.
«Улетая в Россию, турист должен пройти тест на коронавирус, опять-таки за счет авиакомпании Эмиратов. Если же возвращается россиянин рейсом «Аэрофлота», то действует стандартная схема. На сайте госуслуг надо заполнить соответствующую форму и сдать тест на COVID-19 в течение трех дней после возвращения. Это делается для того, чтобы и мы здесь все проживающие были уверены, что возвращающиеся туристы нас не заразят», - напомнила Осипова.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, чтобы отправиться в Египет и на Мальдивы, россиянам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на Мальдивские острова, и 72 часа – в Египет. Правила регистрации на сайте госуслуг и тест по возвращении из других стран обязателен для всех государств, с которыми Россия открыла авиасообщение.
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