«Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет рейсы в Дубай

«Аэрофлот» вновь открыл реализацию авиабилетов в Дубай, проинформировали в авиакомпании. Полеты в эмират возобновляются с 11 сентября, проинформировала пресс-секретарь крупнейшего российского авиаперевозчика Юлия Спивакова.

Запланировано два рейса в неделю. Полёты будут выполняться по пятницам и воскресеньям, передает ТАСС.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, Объединёнными арабскими эмиратами и Мальдивами. Расширение списка стран с которыми можно возобновить полёты одобрил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Россия после начала пандемии приостановила международное авиасообщение с конца марта. С 1 августа было решено возобновить регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые перелёты на три турецких курорта - Анталью, Даламан и Бодрум.

