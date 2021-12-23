Партия Порошенко подала заявление о совершении госизмены Зеленским

«Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в сообщении на сайте партии.

Депутаты считают, что Зеленский виновен в энергетическом кризисе на Украине: при его президентстве страна потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у «страны-агрессора» России.

Ранее сам Порошенко стал подозреваемым в деле о государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. По данным правоохранителей, экс-президент, используя свои полномочия, по требованию России содействовал подписанию контрактов на поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сразу после получения уведомления о подозрении Порошенко уехал за границу, ожидается, что он вернется на Украину в первой половине января.

