Партия Порошенко подала заявление о совершении госизмены Зеленским
Депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление о совершении госизмены действующим главой государства Владимиром Зеленским.
«Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в сообщении на сайте партии.
Депутаты считают, что Зеленский виновен в энергетическом кризисе на Украине: при его президентстве страна потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у «страны-агрессора» России.
Ранее сам Порошенко стал подозреваемым в деле о государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. По данным правоохранителей, экс-президент, используя свои полномочия, по требованию России содействовал подписанию контрактов на поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сразу после получения уведомления о подозрении Порошенко уехал за границу, ожидается, что он вернется на Украину в первой половине января.
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