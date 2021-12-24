Украинская прокуратура подтвердила намерение арестовать Порошенко

Прокуратура Украины подтвердила намерение арестовать экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает Укринформ.

СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко

В прокуратуре отметили, что у Порошенко будет возможность осовбождения под залог в размере $37 млн.

Ранее украинские СМИ сообщили, что печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоУкраина
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