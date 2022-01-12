Адвокат: суд разрешил принудительно доставить Порошенко на судебное заседание

Юрист отметил, что оснований для задержания или принудительной доставки политика в суд не существует.

«Порошенко находился за пределами Украины и готов добровольно появиться в суде в день возвращения на родину 17 января», - подчеркнул Головань.

Ранее адвокат заявил, что суд наложил арест на всё имущество Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому бывший украинский лидер проходит подозреваемым.

Сам Порошенко заявил, что намерен 17 января вернуться в Киев, явиться в суд и встретиться с генеральным прокурором Украины.