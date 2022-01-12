На Украине мужчина сделал тату с лицом Порошенко на ягодицах
12 января 202212:37
Житель Харькова сделал на ягодицах татуировку с изображением лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Видео, на котором запечатлен процесс нанесения рисунка на кожу, он выложил на своей странице в Instagram.
По его словам, первый сеанс у тату мастера прошел хорошо.
Многие пользователи сети отрицательно отнеслись к поступку украинца, подчеркнув, что сводить татуировки всегда больно. Но были и те, кто с юмором оценил увиденное.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru