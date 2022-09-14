ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода

Совет Евросоюза объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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В списке санкций значатся 1 206 физических и 108 юридических лиц РФ. Список начал формироваться после проведенного РФ референдума в 2014 году в Крыму.

Действие санкций продлили до 15 марта 2023 года. Подсанкционные лица обвиняются ЕС в подрыве целостности и суверенитета Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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