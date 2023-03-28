Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas разорвал рекламный контракт с американской поп-певицей Бейонсе, сообщает Wall Street Journal.

По данным источника издания, причиной этого стали неразрешимые творческие противоречия, к тому же продажи товаров линейки Ivy Park, которую рекламировала певица, оказались слишком низкими.

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Как отмечается, это уже вторая американская звезда, с которой немецкая компания разрывает контракт. Недавно Adidas объявил о завершении сотрудничества с Канье Уэстом. Причиной разрыва этого контракта стали антисемитские высказывания артиста.

Ранее, как сообщала НСН, Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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