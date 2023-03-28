Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе

Как отмечается, это уже вторая американская звезда, с которой немецкая компания разрывает контракт. Недавно Adidas объявил о завершении сотрудничества с Канье Уэстом. Причиной разрыва этого контракта стали антисемитские высказывания артиста.

Ранее, как сообщала НСН, Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ.

