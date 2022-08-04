Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ

Согласно документам, во втором квартале текущего года причиной финансовых потерь стали коронавирусные ограничения в Китае и Вьетнаме, а также уход марки из России.

«Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на 100 млн евро за квартал», - уточнили в компании.

Ранее руководство Adidas объявило, что концерн не намерен возобновлять свою деятельность на российском рынке в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.

