Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ
Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas заявил о недополученной выручке в размере более чем 300 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчёте марки.
Согласно документам, во втором квартале текущего года причиной финансовых потерь стали коронавирусные ограничения в Китае и Вьетнаме, а также уход марки из России.
«Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на 100 млн евро за квартал», - уточнили в компании.
Ранее руководство Adidas объявило, что концерн не намерен возобновлять свою деятельность на российском рынке в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.
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