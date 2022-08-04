Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ

Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas заявил о недополученной выручке в размере более чем 300 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчёте марки.

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Согласно документам, во втором квартале текущего года причиной финансовых потерь стали коронавирусные ограничения в Китае и Вьетнаме, а также уход марки из России.

«Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на 100 млн евро за квартал», - уточнили в компании.

Ранее руководство Adidas объявило, что концерн не намерен возобновлять свою деятельность на российском рынке в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесДоходыРоссия
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