«Ад на земле». В Совфеде рассказали, что мешает спасению Афганистана от голода
Ухудшение ситуации в Афганистане спровоцировали американцы, которые теперь хотят показать всем свою гуманность, сказал НСН сенатор Андрей Климов.
Финансовая помощь Афганистану сейчас крайне затруднена из-за отсутствия в этой стране ответственной власти, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее в ООН предупредили, что 14 миллионов афганцев «идут навстречу голодной смерти», а если экономическая ситуация ухудшится, их ждет «ад на земле». Чтобы избежать такого поворота событий следует к сентябрю собрать $200 млн, считают в организации.
«Если в прикладном плане рассматривать, там сегодня дело не столько в деньгах, а в том, как это доставить, потому что в Афганистане сейчас все воюют против всех. Там нет ответственной власти, которая могла бы всю страну организовать хотя бы для получения этой помощи. Вообще, когда такое случается, сразу появляется много желающих собирать деньги. Там сейчас может быть порядка двух миллионов беженцев. В Афганистане сейчас такая ситуация, что говорить о том, кто сколько внесет, - не самое главное», - сказал Климов.
По его мнению, отреагировать на возможную гуманитарную катастрофу должны, в первую очередь, США.
«Ситуация в Афганистане была под контролем американцев, и они спровоцировали своим уходом ухудшение этой ситуации. Пусть сначала американцы продемонстрируют свою гуманность, уважение к правам человека и уважение к людям, которых они назвали своими чуть ли не стратегическими и привилегированными партнерами по НАТО», - пояснил сенатор.
Он также напомнил, что в Афганистане было коррумпированное правительство, которое проедало всю гуманитарную помощь.
«Наша страна, когда там находилась, мы максимально вопросы решали и по обеспечению людей продовольствием, и по строительству там больниц, детских садов, школ и так далее. За 20 лет нахождения там американцев поля опия выросли раз в сто, при этом 98% героина по всему мира распространяется из Афганистана. Вот о чем надо в первую очередь вспомнить», - добавил собеседник Радиоточки НСН.
Как отметил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли, на Афганистан надвигается «идеальный шторм» из-за нескольких лет засухи, политического конфликта и экономического кризиса, усугубляемого коронавирусом. Он призвал мировых политических лидеров действовать быстро.
После захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) другие страны заявили, что откажутся от помощи этой стране. 20 августа ВПП ООН заявила, что временно приостанавливает оказание гуманитарной помощи Афганистану.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее рассказывал «Радиоточке НСН», чем захват власти талибами в Афганистане обернется для России.
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