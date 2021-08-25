«Вместо золота и драгоценностей». Россия эвакуирует из Афганистана украинцев
Пока на Украине разбираются с «похищением самолета», Минобороны России вывезет из Афганистана украинцев, белорусов и граждан еще ряда стран.
Минобороны России объявило об эвакуации из Афганистана 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ.
Соответствующее поручение Владимир Путин сделал министру обороны Сергею Шойгу после того, как накануне представители «Талибана» заявили, что запрещают эвакуацию иностранцев из Кабула после 31 августа.
В эвакуации задействуют авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов, на борту которых будут бригады военных медиков, запасы еды, воды и одеял, сообщили 25 августа в Минобороны.
В ОДКБ помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Вывоз Россией из подконтрольной талибам республики граждан этих стран и Украины происходит на фоне развернувшейся накануне детективной истории, с якобы «похищенным» а Афганистане украинским самолетом.
«Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел (из Кабула – прим. НСН) в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», - заявил вчера днем замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Через некоторое время «украинский сериал» получил неожиданный поворот.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «не соответствующей действительности» информацию о захваченном самолете, которую «тиражируют некоторые СМИ».
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет», - подчеркнул Николенко. При этом он пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации украинских граждан.
Вскоре издание «Страна.ua», сайт которого недавно заблокировал президент Украины, сообщило, что «угнанный самолет» на самом деле был продан.
«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было», - утверждают журналисты.
По данным источников издания, большая часть «афганских беженцев», вывозимых украинскими самолетами, покупает места на борту за большие деньги.
Ну а окончательно запутало ситуацию заявление представителя Управления гражданской авиации Ирана, который сообщил, что самолет, о котором идет речь, приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки, а затем сразу же вылетел в Киев.
Так или иначе, украинских граждан из Афганистана теперь вывезет Россия.
Между тем, центральные полосы западных СМИ занимают сообщения об эвакуации из Афганистана американцев.
Джо Байден накануне выступил с телеобращением, в котором сообщил, что с 14 августа США и их союзники вывезли из Афганистана более 70 тысяч человек. По его словам, «только за последние 12 часов из Кабула вылетели 19 американских военно-транспортных самолетов, а также 31 самолет коалиции», на которых вывезли более 10 тысяч человек
Президент США считает, что такими темпами американцы успеют завершить эвакуацию до 31 августа. «Чем раньше мы закончим, тем лучше», - уверен Байден.
Тем временем СМИ сообщают о толпах людей, находящихся у территории аэропорта Кабула. По данным BBC, там продолжается хаос, люди гибнут в давке. При этом США запретили приезжать в аэропорт своим гражданам и афганцам, которые на них работали, без распоряжения от представителей посольства.
По мнению предыдущего президента США Дональда Трампа, тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане.
«Как смеет Байден заставлять наших военных бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать в ситуации, когда многие тысячи американцев оказались в заложниках», - недоумевает экс-глава Белого дома.
При этом в Вашингтоне не раскрывают подробностей недавних переговоров с талибами директора ЦРУ Уильяма Бернса, на которых, по данным The Washington Post, могло обсуждаться продление сроков эвакуации американцев.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, США ведут в Афганистане двойную игру и под прикрытием невнятных объяснений готовят там очаг напряженности, направленный против России и ряда других стран.
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