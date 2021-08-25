«Вместо золота и драгоценностей». Россия эвакуирует из Афганистана украинцев

Пока на Украине разбираются с «похищением самолета», Минобороны России вывезет из Афганистана украинцев, белорусов и граждан еще ряда стран. 

Минобороны России объявило об эвакуации из Афганистана 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ.

Соответствующее поручение Владимир Путин сделал министру обороны Сергею Шойгу после того, как накануне представители «Талибана» заявили, что запрещают эвакуацию иностранцев из Кабула после 31 августа.

Минобороны эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев

В эвакуации задействуют авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов, на борту которых будут бригады военных медиков, запасы еды, воды и одеял, сообщили 25 августа в Минобороны.

В ОДКБ помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Вывоз Россией из подконтрольной талибам республики граждан этих стран и Украины происходит на фоне развернувшейся накануне детективной истории, с якобы «похищенным» а Афганистане украинским самолетом.

«Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел (из Кабула – прим. НСН) в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», - заявил вчера днем замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Через некоторое время «украинский сериал» получил неожиданный поворот.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «не соответствующей действительности» информацию о захваченном самолете, которую «тиражируют некоторые СМИ».

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет», - подчеркнул Николенко. При этом он пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации украинских граждан.

Вскоре издание «Страна.ua», сайт которого недавно заблокировал президент Украины, сообщило, что «угнанный самолет» на самом деле был продан.

СМИ: «Угнанный» в Афганистане украинский самолет был продан

«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было», - утверждают журналисты.

По данным источников издания, большая часть «афганских беженцев», вывозимых украинскими самолетами, покупает места на борту за большие деньги.

Ну а окончательно запутало ситуацию заявление представителя Управления гражданской авиации Ирана, который сообщил, что самолет, о котором идет речь, приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки, а затем сразу же вылетел в Киев.

Так или иначе, украинских граждан из Афганистана теперь вывезет Россия.

Между тем, центральные полосы западных СМИ занимают сообщения об эвакуации из Афганистана американцев.

Джо Байден накануне выступил с телеобращением, в котором сообщил, что с 14 августа США и их союзники вывезли из Афганистана более 70 тысяч человек. По его словам, «только за последние 12 часов из Кабула вылетели 19 американских военно-транспортных самолетов, а также 31 самолет коалиции», на которых вывезли более 10 тысяч человек

Президент США считает, что такими темпами американцы успеют завершить эвакуацию до 31 августа. «Чем раньше мы закончим, тем лучше», - уверен Байден.

Тем временем СМИ сообщают о толпах людей, находящихся у территории аэропорта Кабула. По данным BBC, там продолжается хаос, люди гибнут в давке. При этом США запретили приезжать в аэропорт своим гражданам и афганцам, которые на них работали, без распоряжения от представителей посольства.

По мнению предыдущего президента США Дональда Трампа, тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане.

«Как смеет Байден заставлять наших военных бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать в ситуации, когда многие тысячи американцев оказались в заложниках», - недоумевает экс-глава Белого дома.

«Дежавю». США уличили в двойной игре в Афганистане

При этом в Вашингтоне не раскрывают подробностей недавних переговоров с талибами директора ЦРУ Уильяма Бернса, на которых, по данным The Washington Post, могло обсуждаться продление сроков эвакуации американцев.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, США ведут в Афганистане двойную игру и под прикрытием невнятных объяснений готовят там очаг напряженности, направленный против России и ряда других стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАфганистанМинобороны РФ
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