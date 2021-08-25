«Вместо золота и драгоценностей». Россия эвакуирует из Афганистана украинцев

В эвакуации задействуют авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов, на борту которых будут бригады военных медиков, запасы еды, воды и одеял, сообщили 25 августа в Минобороны.

В ОДКБ помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Вывоз Россией из подконтрольной талибам республики граждан этих стран и Украины происходит на фоне развернувшейся накануне детективной истории, с якобы «похищенным» а Афганистане украинским самолетом.

«Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел (из Кабула – прим. НСН) в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», - заявил вчера днем замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Через некоторое время «украинский сериал» получил неожиданный поворот.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «не соответствующей действительности» информацию о захваченном самолете, которую «тиражируют некоторые СМИ».

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет», - подчеркнул Николенко. При этом он пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации украинских граждан.

Вскоре издание «Страна.ua», сайт которого недавно заблокировал президент Украины, сообщило, что «угнанный самолет» на самом деле был продан.