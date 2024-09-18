Блинкен заявил, что США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане

По его словам, Вашингтон продолжает собирать информацию и факты о произошедшем.

«Всем сторонам нужно избегать шагов, которые приведут к эскалации», - заключил Блинкен, добавив, что никто не заинтересован в разрастании конфликта.

Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров в разных районах республики стала кибератака, осуществлённая Израилем, сообщает RT.

