Блинкен заявил, что США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане

США не причастны ко взрывам пейджеров в Ливане. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

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По его словам, Вашингтон продолжает собирать информацию и факты о произошедшем.

«Всем сторонам нужно избегать шагов, которые приведут к эскалации», - заключил Блинкен, добавив, что никто не заинтересован в разрастании конфликта.

Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров в разных районах республики стала кибератака, осуществлённая Израилем, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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