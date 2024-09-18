Блинкен заявил, что США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане
18 сентября 202415:28
США не причастны ко взрывам пейджеров в Ливане. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон продолжает собирать информацию и факты о произошедшем.
«Всем сторонам нужно избегать шагов, которые приведут к эскалации», - заключил Блинкен, добавив, что никто не заинтересован в разрастании конфликта.
Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров в разных районах республики стала кибератака, осуществлённая Израилем, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru