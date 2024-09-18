СМИ: Три человека погибли в результате новой серии взрывов на востоке Ливана
Новая серия взрывов прогремела в Ливане, в результате чего в Бекаа погибли три человека, сообщило местное СМИ.
По данным телеканала Al Jazeera, после серии новых взрывов ранены по меньшей мере 100 человек. Ливанские СМИ сообщают, что на этот раз взрываются не только пейджеры, но и кухонная техника, рации, смартфоны, солнечные батареи и другие устройства.
На опубликованных в Сети кадрах виден сгоревший дотла мотоцикл, а также сильно поврежденный салон автомобиля члена «Хезболлы», где взорвалась рация. Также один из новых взрывов попал на камеру, он произошел во время церемонии прощания с погибшими бойцами «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.
Ранее стало известно, что после серии вчерашних взрывов серьезно пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью
- Вяльбе отказалась комментировать слова Клебо о соперничестве с россиянами
- СМИ: В России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний
- Умер бывший бас-гитарист «Монгол Шуудан» Ядриков
- СМИ: Три человека погибли в результате новой серии взрывов на востоке Ливана
- Госдума одобрила запрет на арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет
- СМИ: 100 человек пострадали при новых взрывах устройств связи в Ливане
- СК возбудило уголовное дело по пяти статьям по факту перестрелки у офиса Wildberries
- В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток
- В Астраханской области выявили 12 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru