СМИ: Три человека погибли в результате новой серии взрывов на востоке Ливана

По данным телеканала Al Jazeera, после серии новых взрывов ранены по меньшей мере 100 человек. Ливанские СМИ сообщают, что на этот раз взрываются не только пейджеры, но и кухонная техника, рации, смартфоны, солнечные батареи и другие устройства.

На опубликованных в Сети кадрах виден сгоревший дотла мотоцикл, а также сильно поврежденный салон автомобиля члена «Хезболлы», где взорвалась рация. Также один из новых взрывов попал на камеру, он произошел во время церемонии прощания с погибшими бойцами «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

Ранее стало известно, что после серии вчерашних взрывов серьезно пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



