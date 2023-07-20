ABC: Наемник из Австралии пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ

Боец из Австралии, участвующий в боях на Украине на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны командиров украинских войск. Об этом сообщает ABC News.

Марочко заявил о прибытии спецгрупп иностранных наемников под Купянск

Австралиец представился выдуманным позывным «Буш» и рассказал, что украинским и иностранным бойцам угрожают «последствиями» за распространение информации о некомпетентности командования. По его словам, в зоне боевых действий «настоящая мясорубка», пишет RT.

«Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы», — возмутился боец.

Австралиец отметил, что боится за свою жизнь из-за распространения этой информации.

Ранее наемники из США заявили о сложной обстановке и жестокости боев на Украине, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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