ABC: Наемник из Австралии пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ
Боец из Австралии, участвующий в боях на Украине на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны командиров украинских войск. Об этом сообщает ABC News.
Австралиец представился выдуманным позывным «Буш» и рассказал, что украинским и иностранным бойцам угрожают «последствиями» за распространение информации о некомпетентности командования. По его словам, в зоне боевых действий «настоящая мясорубка», пишет RT.
«Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы», — возмутился боец.
Австралиец отметил, что боится за свою жизнь из-за распространения этой информации.
Ранее наемники из США заявили о сложной обстановке и жестокости боев на Украине, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
- ABC: Наемник из Австралии пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ
- Марочко: Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
- «Коммерсант»: В парфюмерии Avon нашли листовки в поддержку ВСУ
- «Ведомости»: В России запустят «школу учителей»
- В убийстве 11-летнего подростка в Москве признался его друг
- Япония нарастила импорт зерновых из России на 509,7%
- Politico: Запад переориентируется с поставок военной техники Киеву на ее ремонт
- Командир ЧВК «Вагнер» опроверг слова Шаманова о 33 тысячах контрактов с Минобороны
- РЕН ТВ: У госпитализированного сына Ефремова начались осложнения на мозг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru