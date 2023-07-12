Марочко заявил о прибытии спецгрупп иностранных наемников под Купянск

Дополнительные силы и средства ВСУ перебросили на купянское направление, в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. <…> По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, большинство переброшенных зарубежных бойцов имеют узкую специализацию и входят в инженерно-саперные подразделения, пишет «Свободная пресса».

Накануне Андрей Марочко сообщил, что российские военные за несколько суток значительно продвинулись в направлении Купянска, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР

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