Армия Израиля ошибочно убила трех заложников в секторе Газа

Во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Во время боя в населенном пункте Эш-Шуджаии израильские бойцы ошибочно определили трех заложников как угрозу. В результате они были убиты, говорится в заявлении пресс-службы.

Тела погибших перевезли на территорию Израиля. ЦАХАЛ начала расследование инцидента. Армия выразила соболезнования семья погибших.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен уничтожить всех руководителей палестинского движения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаИзраиль

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