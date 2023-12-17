СМИ: Нетаньяху намекнул на новые переговоры по заложникам
17 декабря 202309:50
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на возобновление переговоров о возвращении заложников, которых удерживает в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, сообщает Reuters.
Премьер назвал конфликт экзистенциальной войной, которая должна вестись до победы, несмотря на давление и затраты. Отмечается, что анклав будет демилитаризован.
Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru