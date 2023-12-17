СМИ: Нетаньяху намекнул на новые переговоры по заложникам

Премьер назвал конфликт экзистенциальной войной, которая должна вестись до победы, несмотря на давление и затраты. Отмечается, что анклав будет демилитаризован.

Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

