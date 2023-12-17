СМИ: Нетаньяху намекнул на новые переговоры по заложникам

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на возобновление переговоров о возвращении заложников, которых удерживает в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, сообщает Reuters.

Глава генштаба израильской армии взял на себя ответственность за гибель заложников

Премьер назвал конфликт экзистенциальной войной, которая должна вестись до победы, несмотря на давление и затраты. Отмечается, что анклав будет демилитаризован.

Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраильНетаньяху

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