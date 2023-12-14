28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
14 декабря 202300:18
Еще 28 граждан России, которых эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта, пересекли пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.
В Каире, где находится оперативный штаб российских спасателей, сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечивают людей питанием и водой. Им оказывают всю необходимую помощь.
Ранее 22 россиянина пересекли границу Египта и сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru