22 россиянина пересекли границу Египта и сектора Газа

Пункт пропуска «Рафах», который находится на границе Египта и сектора Газа, пересекли еще 22 россиянина и члены их семей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.

МЧС: 100 эвакуированных из Газы россиян с членами их семей доставлены в Москву

По словам спасателей, на автобусах эвакуированные граждане и члены их семей направляются в Каир. Психологи и врачи окажут им всестороннюю помощь в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что более 1050 человек удалось вывезти в Египет через КПП «Рафах» и эвакуировать в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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