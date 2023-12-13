22 россиянина пересекли границу Египта и сектора Газа

По словам спасателей, на автобусах эвакуированные граждане и члены их семей направляются в Каир. Психологи и врачи окажут им всестороннюю помощь в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что более 1050 человек удалось вывезти в Египет через КПП «Рафах» и эвакуировать в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

