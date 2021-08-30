20 лет за «секрет». Юрист рассказал, за кем из россиян «охотятся» спецслужбы США
Юрист-международник Валерий Ванин рассказал «Радиоточке НСН», кто может заинтересовать спецслужбы США и какие страны не откажут в выдаче российских граждан.
США целенаправленно охотятся за российскими гражданами еще со времен Советского Союза, а арест россиян за рубежом является разновидностью этой охоты, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию.
«Опасными являются практически все страны, кроме Белоруссии, потому что США в любой стране могут совершить свои действия, которые по ошибке называются экстрадицией, а на самом деле являются пиратским похищением граждан иностранного государства. Экстрадиция – это когда происходит возвращение в юрисдикцию гражданина, то есть, в Россию, а незаконное перемещение граждан иностранного государства в свою юрисдикцию, в данном случае, в юрисдикцию США – это пиратский акт, который регулируется сугубо двусторонними отношениями США с третьими странами. У США есть военные базы и военное присутствие примерно в 150 странах мирах, все эти страны являются потенциально опасными для граждан России», - заявил Ванин.
По его словам, «похищение российских граждан» не зависит от того, в какой стране их задержали и по какому поводу, а связано только с решением «подозреваемых» о дальнейшем сотрудничестве с американскими спецслужбами.
«Когда интересующие США граждане России задерживаются, например, на территории Венгрии или Польши, спецслужбы США моментально подключаются к допросам. Если гражданин отказывается сотрудничать, его перемещают в США и дают там условно двадцать лет лишения свободы за то, что он отказался выдать какие-то важные секреты. Если он идет на сотрудничество, раскрывает все тайны, то он отделается легким испугом, и даже какие-то печенюшки ему дадут за это. Похищение зависит не от юрисдикции страны, в которой находится гражданин России, а от того, согласится ли он на тайное сотрудничество со спецслужбами США. А там уже американский суд лишен возможности детально разбираться, было нарушение или нет, потому что это было в другой стране. Поскольку будет декларировано, что данная деятельность представляет опасность для США, американский судья долго думать не будет и выпишет соответствующий приговор», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Ванин отметил, что заинтересовать спецслужбы США может практически любой россиянин, который связан с информационными технологиями или активно заявляет о своей политической позиции.
«Наиболее интересующие США граждане России, как правило, связаны либо с информационными технологиями, то есть, обладают большим объемом знаний, либо с техническими средствами. Когда граждане России совершают какие-то действия, международные транзакции с интеллектуальными или материальными активами, им могут инкриминировать какие-то нарушения. Если, допустим, журналист «Эхо Москвы» торгует акциями, то, наверное, он вряд ли заинтересует спецслужбы США. А вот если журналист RT торгует акциями, особенно в значительных количествах, то у него возникают риски, что ему при поездке за рубеж будет предъявлено какое-то обвинение. Российские граждане выборочно преследуются со стороны спецслужб США, исходя из их ориентированности – пророссийской, антиамериканской и наоборот», - рассказал он.
Ранее российские дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, заключённого в американской тюрьме. Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Россиянин уже отбыл половину срока заключения. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в начале июля направила главе МИД России Сергею Лаврову список граждан РФ, осуждённых в США, для возможного обмена заключенными: Бут был упомянут в документе.
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