20 лет за «секрет». Юрист рассказал, за кем из россиян «охотятся» спецслужбы США

США целенаправленно охотятся за российскими гражданами еще со времен Советского Союза, а арест россиян за рубежом является разновидностью этой охоты, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию.

«Опасными являются практически все страны, кроме Белоруссии, потому что США в любой стране могут совершить свои действия, которые по ошибке называются экстрадицией, а на самом деле являются пиратским похищением граждан иностранного государства. Экстрадиция – это когда происходит возвращение в юрисдикцию гражданина, то есть, в Россию, а незаконное перемещение граждан иностранного государства в свою юрисдикцию, в данном случае, в юрисдикцию США – это пиратский акт, который регулируется сугубо двусторонними отношениями США с третьими странами. У США есть военные базы и военное присутствие примерно в 150 странах мирах, все эти страны являются потенциально опасными для граждан России», - заявил Ванин.

По его словам, «похищение российских граждан» не зависит от того, в какой стране их задержали и по какому поводу, а связано только с решением «подозреваемых» о дальнейшем сотрудничестве с американскими спецслужбами.