МИД РФ: США ведут охоту на россиян со времен ареста Бута

Масштабная кампания Вашингтона по охоте за россиянами за рубежом продолжается, начавшись с момента ареста бизнесмена из России Виктора Бута, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева.

Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

По его словам, ситуация с Бутом, который получил 25 лет, является наиболее резонансной. Москва продолжает добиваться его возвращения на территорию РФ.

Как отметил дипломат, предприниматель стал жертвой произвола и одним из первых россиян, схваченных американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экструдированных в США.

В июле российские дипломаты посетили Виктора Бута, заключённого в американской тюрьме. Они заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецслужбыРоссиянеСШАВиктор Бут
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