МИД России: Более 9 тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах

Более 9 тысяч граждан России находятся в иностранных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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Как отметил дипломат, в указанную категорию входят граждане с правовым статусом, ограниченным из-за обвинений, подозрений в совершении преступлений или вынесенного в их отношении обвинительного приговора, сообщает RT.

Лукьянцев рассказал, что по состоянию на 12 августа в зарубежных тюрьмах находятся 9218 человек.

«Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

При этом Лукьянцев отметил, что эти цифры приблизительны и не носят исчерпывающий характер. Большинство из содержащихся в пенитенциарных учреждениях российских граждан находятся в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции, Германии, отмечает Газета.ру.

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