МИД России: Более 9 тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах

Как отметил дипломат, в указанную категорию входят граждане с правовым статусом, ограниченным из-за обвинений, подозрений в совершении преступлений или вынесенного в их отношении обвинительного приговора, сообщает RT.

Лукьянцев рассказал, что по состоянию на 12 августа в зарубежных тюрьмах находятся 9218 человек.

«Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

При этом Лукьянцев отметил, что эти цифры приблизительны и не носят исчерпывающий характер. Большинство из содержащихся в пенитенциарных учреждениях российских граждан находятся в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции, Германии, отмечает Газета.ру.

