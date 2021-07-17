Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме
Российские дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, заключённого в американской тюрьме. Об этом сообщает посольство России в США.
«В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Россиянин уже отбыл половину срока заключения. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в начале июля направила главе МИД России Сергею Лаврову список граждан РФ, осуждённых в США, для возможного обмена заключенными: Бут упомянут в документе.
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