104-летний американец излечился от коронавируса

Один из самых пожилых пациентов, у которого был обнаружен коронавирус, излечился. Мужчине 104 года, он живет в штате Орегон, сообщает портал Oregonian.

Ветеран Второй мировой войны Уильям Лапсчис стал одним из первых жителей штата, заболевших COVID-19. Его дочь рассказала, что теперь он здоров и ведет себя очень бойко.