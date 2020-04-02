104-летний американец излечился от коронавируса

Один из самых пожилых пациентов, у которого был обнаружен коронавирус, излечился. Мужчине 104 года, он живет в штате Орегон, сообщает портал Oregonian.

Ветеран Второй мировой войны Уильям Лапсчис стал одним из первых жителей штата, заболевших COVID-19. Его дочь рассказала, что теперь он здоров и ведет себя очень бойко.

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В США ситуация с распространением коронавируса одна из самых сложных в мире. Там инфицированы более 215 тысяч человек. Скончались более 5,1 тысячи человек, у которых текст на коронавирус оказался положительным.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, что от качества сна зависит иммунитет, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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