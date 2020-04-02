Сомнолог напомнил о влиянии хорошего сна на иммунитет

«Норма сна – от шести до восьми часов. В этих пределах ничего особенного ни с кем не случится. Другой вопрос, что желательно все же вставать примерно в одно и то же время, близкое к тому, во сколько вы просыпаетесь на работу, а не отсыпаться до полудня, чтобы было легче адаптироваться потом, когда разрешат выходить на работу. Чтобы первая рабочая неделя не была очень тяжелой из-за более раннего пробуждения. А так, все как в отпуске, люди спят чуть-чуть подольше. И также в нынешних условиях все-таки очень важно высыпаться, потому что от качества сна зависит наш иммунитет. И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, конечно, существенно выше. Поэтому нужен полноценный сон. Однако, все эти рекомендации распространяются и в обычной жизни. Так, следует и в выходные дни, когда нет режима самоизоляции, вставать не сильно позже, чем в рабочие дни», – советует он.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал НСН, что хороший и здоровый сон напрямую зависит от позитивного настроения.

