Сомнолог напомнил о влиянии хорошего сна на иммунитет
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН призвал россиян сохранять такой же режим сна, как и в рабочее время.
Москвичи стали больше спать благодаря нерабочей неделе и режиму самоизоляции. Так, в среднем продолжительность сна увеличилась на один час. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные мобильных операторов.
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН отметил пользу такой статистики, так как от качества сна зависит иммунитет, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Норма сна – от шести до восьми часов. В этих пределах ничего особенного ни с кем не случится. Другой вопрос, что желательно все же вставать примерно в одно и то же время, близкое к тому, во сколько вы просыпаетесь на работу, а не отсыпаться до полудня, чтобы было легче адаптироваться потом, когда разрешат выходить на работу. Чтобы первая рабочая неделя не была очень тяжелой из-за более раннего пробуждения. А так, все как в отпуске, люди спят чуть-чуть подольше. И также в нынешних условиях все-таки очень важно высыпаться, потому что от качества сна зависит наш иммунитет. И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, конечно, существенно выше. Поэтому нужен полноценный сон. Однако, все эти рекомендации распространяются и в обычной жизни. Так, следует и в выходные дни, когда нет режима самоизоляции, вставать не сильно позже, чем в рабочие дни», – советует он.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал НСН, что хороший и здоровый сон напрямую зависит от позитивного настроения.
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