10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян

Первые 85 россиян, проживающих в секторе Газа, 10 ноября покинут анклав, сообщает Rafah Online.

Посол РФ: эвакуации из Газы ждут около 600 россиян

Это произойдет через КПП «Рафах». Иностранцам следует прибыть к КПП в семь утра. Их эвакуируют в Египет.

В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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