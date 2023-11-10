10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян

Это произойдет через КПП «Рафах». Иностранцам следует прибыть к КПП в семь утра. Их эвакуируют в Египет.

В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

