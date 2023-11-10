10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян
10 ноября 202306:37
Первые 85 россиян, проживающих в секторе Газа, 10 ноября покинут анклав, сообщает Rafah Online.
Это произойдет через КПП «Рафах». Иностранцам следует прибыть к КПП в семь утра. Их эвакуируют в Египет.
В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru