Посол РФ: эвакуации из Газы ждут около 600 россиян
В списках для эвакуации из сектора Газа числятся около 600 граждан России, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Антонов.
По его словам, вывоз россиян из анклава будет возможен после открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом. Дипломат добавил, что Москва ждет от Каира соответствующий сигнал, пишет РИА Новости.
По информации Викторова, около шести россиян удерживаются в секторе Газа. Посол заявил, что Москва «пофамильно» довела свои обеспокоенности по пленным.
Минздрав сектора Газа сообщил, что жертвами ударов израильской армии стали 8,7 тысячи человек, более 22 тысяч получили ранения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru