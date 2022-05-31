Ефимов: Доход самозанятых москвичей достиг почти 400 миллиардов рублей
Общий объем доходов граждан, получивших статус самозанятых и воспользовавшихся специальным налоговым режимом, достиг почти 400 миллиардов рублей с 2019 года – с момента его введения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Суммарный доход москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, к 1 мая 2022 года составил 398 миллиардов рублей. Это 36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России», - отметил Ефимов.
По его словам, самыми прибыльными видами деятельности стали сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг, доставка и репетиторство.
Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных сотрудников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет четыре процента, при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями – шесть процентов. Сумма налога рассчитывается автоматически на основе сформированных в специальном приложении электронных чеков.
Со своей стороны руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что в пятерке лидеров по количеству выданных чеков среди тех, кто указал вид деятельности, – перевозка пассажиров и грузов, доставка, услуги курьеров и репетиторов.
«В апреле 2022 года самозанятые выдали клиентам 6,7 миллиона чеков – на 48 процентов больше, чем год назад. Средний размер чека в апреле составил 2707 рублей, увеличившись на 29 процентов по сравнению с апрелем 2021 года», - добавил он.
Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2022 года число самозанятых в столице увеличилось почти на 134 тысячи человек и к 1 мая превысило один миллион.
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