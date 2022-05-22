Пенсионеры получат 10 тысяч рублей дополнительно при оформлении статуса самозанятого

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. руб. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, эти средства должны пойти на выплату налогов», — приводит слова Власова Газета.ru.

Оформившим самозанятость пенсионерам бонусы станут доступны уже в июне. Благодаря этому можно снизить ставку налога для самозанятых до 3%. Когда выплата закончится, ставка составит около 4%.

Власов также отметил, что самозанятый пенсионер в системе ПФР не считается официально работающим и сможет получать ежегодную индексацию пенсий и другие льготы.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что работающие пенсионеры в России могут увеличить свою пенсию путем увольнения.

