Пенсионеры получат 10 тысяч рублей дополнительно при оформлении статуса самозанятого

Оформление статуса самозанятого позволит пенсионерам получить дополнительные 10 тыс. рублей, рассказал Primpress пенсионный эксперт Сергей Власов.

Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. руб. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, эти средства должны пойти на выплату налогов», — приводит слова Власова Газета.ru.

Оформившим самозанятость пенсионерам бонусы станут доступны уже в июне. Благодаря этому можно снизить ставку налога для самозанятых до 3%. Когда выплата закончится, ставка составит около 4%.

Власов также отметил, что самозанятый пенсионер в системе ПФР не считается официально работающим и сможет получать ежегодную индексацию пенсий и другие льготы.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что работающие пенсионеры в России могут увеличить свою пенсию путем увольнения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самозанятые ГражданеВыплатыПенсионерыПенсии
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