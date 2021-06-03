Инвестиции в экономику Москвы в I квартале выросли на 17%

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за первые три месяца текущего года вырос почти на 17% по сравнению с тем же периодом 2020 года, и превысил 540 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«По данным Росстата инвестиции столичных предприятий за первый квартал 2021 года составили 540,4 млрд рублей. Больше всего средств - 44,3% от всего объема инвестиций - компании вкладывали в машины и оборудование, более четверти направили на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, в строительство жилья вложено 12,5%. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7% частных инвестиций», – уточнил заместитель мэра.

Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в стране. В целом за 10 лет объем вложений в основной капитал в столице вырос в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

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В Москве постоянно ведется работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, механизмы поддержки дорабатываются и расширяются согласно запросам бизнеса. Так, в прошлом году в столице начали действовать инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. Данными мерами поддержки уже воспользовались четыре крупных инвестора.

Росту инвестиций в экономику города также способствует реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: Москва получает возможность развивать городскую инфраструктуру за счет частных средств, бизнес – стабильный спрос на свои услуги и защиту от рисков. Это отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«С 2013 года в столице заключено более 250 ГЧП-контрактов, объем которых на сегодня превышает 1,1 трлн рублей. Только за прошлый год он увеличился на 124 млрд рублей, а с начала 2021 года мы зафиксировали прирост в более чем 80 млрд рублей. Наиболее востребованы бизнесом такие механизмы, как контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии. Инвесторы реализуют проекты в важных для города сферах – автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении, социальном обслуживании», - рассказал Александр Прохоров.

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Для повышения гарантий инвесторам со стороны города в Москве недавно запущен новый механизм поддержки. Город будет заключать с ними соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это даст предпринимателям ряд преимуществ при реализации инвестиционного проекта, пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева:

«В конце прошлого года Москва совместно с Правительством РФ заключила первые три СЗПК в сфере медицины и здравоохранения на общую сумму почти 24 млрд рублей. Они гарантируют инвесторам неизменность нормативных правовых актов».

По словам Ганеевой, это означает, что ключевые налоги, условия землепользования и осуществления градостроительной деятельности зафиксированы на момент подписания соглашений и останутся неизменными в течение всего срока их действия.

«В этом году Москва начнет заключать СЗПК с бизнесом самостоятельно, без участия федерального правительства. Минимальный размер инвестиций для таких соглашений – 200 млн рублей вне зависимости от отрасли», – отметила глава Городского агентства управления инвестициями.

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ФОТО: pixabay.com
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