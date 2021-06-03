Инвестиции в экономику Москвы в I квартале выросли на 17%

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за первые три месяца текущего года вырос почти на 17% по сравнению с тем же периодом 2020 года, и превысил 540 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«По данным Росстата инвестиции столичных предприятий за первый квартал 2021 года составили 540,4 млрд рублей. Больше всего средств - 44,3% от всего объема инвестиций - компании вкладывали в машины и оборудование, более четверти направили на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, в строительство жилья вложено 12,5%. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7% частных инвестиций», – уточнил заместитель мэра.

Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в стране. В целом за 10 лет объем вложений в основной капитал в столице вырос в сопоставимых ценах в 2,7 раза.