В Москве упростят процедуру получения льготных займов для промышленников

Промышленным предприятиям столицы станет проще и быстрее получить льготный кредит в рамках городской программы помощи. Это предусматривает соглашение, подписанное Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства со Сбербанком.

Согласно договорённостям, предоставление продуктов Фонда клиентам московского банка будет упрощено, а сроки рассмотрения заявок в Фонде на получение льготных займов – сокращены. Кроме того, уменьшено количество необходимых для этого документов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Соглашение избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от 2 до 4%», – отметил заместитель мэра.

Как уточнил Владимир Ефимов, с 2017 года общая сумма оказанной помощи московским промышленникам уже превысила 2 миллиарда рублей. Льготный заём – одна из мер прямой финансовой поддержки городом промышленных предприятий. Решение о его предоставлении принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики.

На получение льготного кредита могут претендовать предприятия, которые соответствуют определённым требованиям, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы, пояснил глава департамента Александр Прохоров:

«Мы постоянно модернизируем как сами продукты Фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам 2020 года на 6% удалось сократить пакет документов, необходимый для получения займов. Кроме того, были введены сразу несколько новых направлений помощи. Например, «Экспорт АПК».

По словам Прохорова, продукт «Экспорт» значительно переработан. Предприятия теперь могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, идущей на экспорт. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей.

Генеральный директор МФППиП Анатолий Гарбузов отмечает, что Фонд активно развивается не только в области расширения предлагаемых продуктов, но и в плане цифровизации и автоматизации процессов. Это позволяет потенциальным заемщикам проще и легче проходить процедуру сбора документов для получения льготных займов.

Соглашение позволит повысить их доступность, уверен вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников:

«Сегодня одной из важнейших задач для Московского банка Сбербанка является поддержка промышленности и предпринимательства в столице. Совместно с Правительством Москвы и Фондом мы помогаем бизнесу трансформироваться и успешно развиваться в условиях глобальной цифровизации, предоставляем нашим клиентам необходимые ресурсы и самые современные сервисы».

