Московская агломерация вошла в число мировых лидеров по ВВП

Нью-Йорк, Токио, Сеул, Лос-Анджелес и Московская агломерация, в которую входят российская столица и Московская область, вошли в пятерку крупнейших городов мира по объему ВВП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующее исследование провела компания Euromonitor, решившая объединить Москву и Московскую область.

«Объем ВВП Московской агломерации на конец 2020 года превысил 1 трлн долларов», - сообщил Ефимов, отметив, что это больше, чем у Лондона, Пекина, Парижа и Шанхая.

При этом объем ВВП Нью-Йорка, занимающего первое место в рейтинге Euromonitor, превышает 1,8 трлн долларов.

Со своей стороны, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что лидером по росту ВВП за 10 лет является Пекин, сумевший удвоить этот показатель.

Он отметил, что ВВП Москвы и Московской области за этот же период вырос на 29%, что больше, чем у Токио, но меньше, чем у Нью-Йорка.

