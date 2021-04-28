Московская агломерация вошла в число мировых лидеров по ВВП
Нью-Йорк, Токио, Сеул, Лос-Анджелес и Московская агломерация, в которую входят российская столица и Московская область, вошли в пятерку крупнейших городов мира по объему ВВП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, соответствующее исследование провела компания Euromonitor, решившая объединить Москву и Московскую область.
«Объем ВВП Московской агломерации на конец 2020 года превысил 1 трлн долларов», - сообщил Ефимов, отметив, что это больше, чем у Лондона, Пекина, Парижа и Шанхая.
При этом объем ВВП Нью-Йорка, занимающего первое место в рейтинге Euromonitor, превышает 1,8 трлн долларов.
Со своей стороны, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что лидером по росту ВВП за 10 лет является Пекин, сумевший удвоить этот показатель.
Он отметил, что ВВП Москвы и Московской области за этот же период вырос на 29%, что больше, чем у Токио, но меньше, чем у Нью-Йорка.
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