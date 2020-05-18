Экономист объяснил почему золото для России надежнее доллара

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на 17 долларов), до 1773,3 долларов за тройскую унцию.

Как пишет «Коммерсант», ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что безработица в США по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, а ВВП может сократиться на 20%.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему начали расти цены на золото.