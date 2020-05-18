Экономист объяснил почему золото для России надежнее доллара
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН объяснил, почему начали расти цены на золото.
Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на 17 долларов), до 1773,3 долларов за тройскую унцию.
Как пишет «Коммерсант», ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что безработица в США по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, а ВВП может сократиться на 20%.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему начали расти цены на золото.
«Рост цены на золото – это выход из доллара. Получив возможность с минимальными потерями выйти из мусорных бумаг, игроки движутся в более безопасную сторону – золота, которое является классическим убежищем. Российская экономика в этой ситуации оказывается в несколько лучшем положении: несмотря на глобальную рецессию мы можем использовать проблемы в финансовой системе Запада. Ведущие экономики не пошли на девальвацию валют, что могло бы смягчить депрессию, а это значит, что будет разрушаться их реальный сектор. И эти позиции сможет занять российский реальный сектор. Это может помочь правительству перезапустить экономику. У нас уже произошла девальвация рубля, что немаловажно. Для Запада же не видно никаких шансов на быстрое улучшение», - подчеркнул экономист.
Ранее Василий Колташов в эфире НСН прокомментировал данные Росстата о снижении реальных денежных доходов населения в первом квартале 2020 года.
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