Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему Росстат не видит реального снижения доходов россиян.
Реальные денежные доходы жителей России в период с января по март сократились на 0,2% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет Росстата.
В Росстате также заявили, что среднедушевой денежный доход в РФ в настоящий момент составляет чуть более 31 тысячи рублей в месяц. По итогам первого квартала 2020 года инфляция в стране составила 2,4% в годовом выражении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что снижение доходов россиян наиболее сильно проявится во втором квартале 2020-го: причина тому – пандемия коронавиуса. Ограничительные меры российских властей в период самоизоляции еще не успели повлиять на аналогичную статистику в первом квартале, подчеркивает Газета.ру.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему Росстат фиксирует незначительное падение доходов россиян в первом квартале года. Экономист также рассказал, что во втором квартале 2020 года значительно опустеют карманы у тех, кто получает зарплату в конвертах. Он отметил, что Росстат этого не заметит.
«Уменьшение доходов россиян в первом квартале связано с общим затуханием экономической деятельности на протяжении всего 2019 года. Прогноз Росстата по второму кварталу 2020 года – прогноз объективный, и мы сокращение доходов и будем наблюдать, причем, достаточно серьезное.
Методики Росстата известны тем, что ведутся по известным открытым источникам, то есть, по легальной занятости. По тому, что происходит в «тени», Росстат не считает. И тут возникает вопрос, как Росстат будет фиксировать снижение доходов во втором квартале, потому что оно будет в значительной мере выпадать из зоны видимости Росстата. Речь идет не о больших производствах и бюджетниках, а людях, которые были заняты в сером, полу-сером секторе экономики. Они в официальном доходе, может быть, и не потеряют, а в том, что получали в конверте – потеряют. То есть, они могут лишиться «серой» части доходов. Поэтому, думаю, данные Россата о доходах россиян во втором квартале будут ниже, может быть, значительно ниже, чем это будет на самом деле. Реальное сокращение доходов будет значительно более ощутимо по итогам второго квартала 2020 года», - заявил экономист.
Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН дал прогноз о длительной, более двух лет, депрессии, которую будет переживать и Россия в том числе. Он сообщил, что коронавирусная эпидемия уничтожает сегодня экономику сильнее любой войны.
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