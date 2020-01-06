Цены на золото и палладий установили новые рекорды

6 января 202019:32

Новый исторический максимум установлен на унцию палладия - на спотовом рынке его цена выросла до 2030,28 долларов. Унция спотового золота тоже выросла в цене, преодолев рекорд апреля 2013 года, и составила 1588,13 долларов.

Нефть начала расти в цене после гибели иранского генерала в Багдаде

Агентство Bloomberg фиксирует рост цен на драгоценные металлы на фоне развития конфликта между США и Ираном после убийства генерала КСИР Кусема Сулеймани. Так, цена на серебро на спотовом рынке тоже изменилась, превысив рекорд сентября 2019 года. Унция этого металла стоит теперь 18,5081 долларов.

Ранее вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН дал оценку изменений цен на нефть после убийства военными США генерала иранского КСИР Касема Сулеймани.

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ФОТО: pixabay.com
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