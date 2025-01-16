«Знак доброй воли»: Какие санкции США могут снять с России
Большая санкционная война не закончится в ближайшее время, поскольку является частью общего противостояния с Россией, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что при урегулировании украинского конфликта можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против России. По его словам, при переговорах предстоит «как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне». Рубио добавил, что для урегулирования конфликтов считает важным напрямую контактировать со сторонами и не формулировать публично переговорную позицию. Колташов считает, что действия Трампа по санкциям будут видны совсем скоро, однако на ЕС он повлиять не сможет.
«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Все неудачи сваливаются на Байдена, а Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то. Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве знака доброй воли. Санкции по нефти, например. Хотя мы увидим в ближайшие дни на практике, что вообще Трамп здесь будет делать. И сможем оценить, насколько он готов к диалогу, насколько он вообще понимает, что США зашли далеко», - сказал Колташов.
По его словам, для России сегодня большую проблему представляют издержки на агентские операции по оплате импорта-экспорта. Колташов назвал важным снятие санкций в этом ключе.
«Для России самые главные сейчас проблемы, в частности, это издержки на агентские операции по оплате импорта-экспорта. То есть, здесь и сами эти операции достаточно сложны. Саммит в Казани не создал нам ни систему BRICKS Bridge – расчета на основе мультивалютных механизмов – ни расчетной единицы Bricks. Наши партнеры оказались медленнее улиток, в том числе в соображении того, что современный мир уже это требует. И для России очень важно, чтобы сохранялись эти механизмы, и, в частности, чтобы российская торговля и сотрудничество с Россией никак не притеснялось прежде всего американцами», - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем экономист считает, что санкционная война не закончится в ближайшее время, поскольку является частью общего противостояния с Россией.
«Санкционная война является частью общего противостояния с Россией, задача – сломать российское государство, российские корпоративные структуры взять под контроль. Даже может самих корпоративных структур никаких и не надо, типа "Газпрома", "Роснефти"... Они просто заберут месторождения, наподобие того, как в Казахстане это происходит. Для них эта модель, очевидно, самая интересная. Даже может быть более радикальная модель, типа аргентинской, чтобы государство вообще расформировать, министерства ликвидировать, природные богатства дать американским, прежде всего, компаниям. Их план для России такой», - добавил собеседник агентства.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции, передает «Радиоточка НСН».
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