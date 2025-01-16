«Знак доброй воли»: Какие санкции США могут снять с России

Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что при урегулировании украинского конфликта можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против России. По его словам, при переговорах предстоит «как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне». Рубио добавил, что для урегулирования конфликтов считает важным напрямую контактировать со сторонами и не формулировать публично переговорную позицию. Колташов считает, что действия Трампа по санкциям будут видны совсем скоро, однако на ЕС он повлиять не сможет.