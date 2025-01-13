США ввели санкции против ТЭК России без координации с командой Трампа

Уходящая администрация президента США Джо Байдена не согласовывала с командой избранного президента Дональда Трампа решение о введении новых санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Салливан уточнил, что команда Байдена лишь проинформировала представителей Трампа о своих намерениях, чтобы избежать неожиданных шагов во время переходного периода. Он также выразил уверенность, что новые ограничения не вызовут резкого роста цен на нефть, напомнив о значительном скачке цен в начале 2022 года после начала боевых действий на Украине. По его словам, текущая ситуация на рынке нефти более стабильная, что позволило США принять меры без ущерба для потребителей.