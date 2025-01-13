США ввели санкции против ТЭК России без координации с командой Трампа
Уходящая администрация президента США Джо Байдена не согласовывала с командой избранного президента Дональда Трампа решение о введении новых санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
Салливан уточнил, что команда Байдена лишь проинформировала представителей Трампа о своих намерениях, чтобы избежать неожиданных шагов во время переходного периода. Он также выразил уверенность, что новые ограничения не вызовут резкого роста цен на нефть, напомнив о значительном скачке цен в начале 2022 года после начала боевых действий на Украине. По его словам, текущая ситуация на рынке нефти более стабильная, что позволило США принять меры без ущерба для потребителей.
По мнению Салливана, нефтяной рынок в 2025 году будет хорошо обеспечен, что минимизирует влияние санкций на цены. Он добавил, что такие меры также дают команде Трампа дополнительный рычаг в будущих переговорах.
Новые санкции США, введенные 10 января, затронули российский топливно-энергетический сектор, включая «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и структуры «Роснефти», а также связанные с ними проекты. Под ограничения попал и «теневой флот», используемый для транспортировки российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».
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