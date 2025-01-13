США ввели санкции против ТЭК России без координации с командой Трампа

Уходящая администрация президента США Джо Байдена не согласовывала с командой избранного президента Дональда Трампа решение о введении новых санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Салливан уточнил, что команда Байдена лишь проинформировала представителей Трампа о своих намерениях, чтобы избежать неожиданных шагов во время переходного периода. Он также выразил уверенность, что новые ограничения не вызовут резкого роста цен на нефть, напомнив о значительном скачке цен в начале 2022 года после начала боевых действий на Украине. По его словам, текущая ситуация на рынке нефти более стабильная, что позволило США принять меры без ущерба для потребителей.

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По мнению Салливана, нефтяной рынок в 2025 году будет хорошо обеспечен, что минимизирует влияние санкций на цены. Он добавил, что такие меры также дают команде Трампа дополнительный рычаг в будущих переговорах.

Новые санкции США, введенные 10 января, затронули российский топливно-энергетический сектор, включая «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и структуры «Роснефти», а также связанные с ними проекты. Под ограничения попал и «теневой флот», используемый для транспортировки российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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