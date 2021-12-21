«Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200
Цена на газ в Европе превысила во вторник вечером $2200 за тысячу кубометров, обновив исторический рекорд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Лондонскую биржу ICE.
По данным «Коммерсанта», такое произошло впервые в истории.
Рост цены на газ за день составил 27%, сегодня она последовательно «пробила» $1800, $1900, $2000 и $2100.
Ранее во вторник прекратился физический поток газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после отказа «Газпрома» бронировать на 21 декабря мощности прокачки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «абсолютно коммерческой ситуацией» и отверг связь решения «Газпрома» с проблемами вокруг запуска газопровода «Северный поток-2».
Кроме того, СМИ пишут о влиянии на рост цен снижения запасов газа в европейских хранилищах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru