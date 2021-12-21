«Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200

Рост цены на газ за день составил 27%, сегодня она последовательно «пробила» $1800, $1900, $2000 и $2100.

Ранее во вторник прекратился физический поток газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после отказа «Газпрома» бронировать на 21 декабря мощности прокачки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «абсолютно коммерческой ситуацией» и отверг связь решения «Газпрома» с проблемами вокруг запуска газопровода «Северный поток-2».

Кроме того, СМИ пишут о влиянии на рост цен снижения запасов газа в европейских хранилищах.

