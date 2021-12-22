Польша обвинила Россию в рекордном росте цен на газ в Европе

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил, что ситуация на газовом рынке Европы была вызвана действиями России.

«Газпром» второй день подряд не забронировал мощности трубопровода «Ямал-Европа»

По его мнению, российская сторона не высылает газ свыше минимальных поставок по контрактам, что привело к экстремальному росту цен.

«Это форма давления, которую Россия использует... добиваясь согласия на запуск газопровода «Северный поток - 2», - утверждает Наимский.

Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила $2050, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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