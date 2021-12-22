Польша обвинила Россию в рекордном росте цен на газ в Европе
Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил, что ситуация на газовом рынке Европы была вызвана действиями России.
По его мнению, российская сторона не высылает газ свыше минимальных поставок по контрактам, что привело к экстремальному росту цен.
«Это форма давления, которую Россия использует... добиваясь согласия на запуск газопровода «Северный поток - 2», - утверждает Наимский.
Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила $2050, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Лавров назвал сроки первого раунда переговоров с США по безопасности
- «Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара
- В США захотели продолжить сотрудничество с Россией по МКС
- Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для фигурантов дела МН17
- Польша обвинила Россию в рекордном росте цен на газ в Европе
- Вице-спикер Заксобрания Красноярского края госпитализирован после задержания
- СК задержал подозреваемого во взяточничестве мэра Краснодара
- Госдума ввела уголовную ответственность за злостное нарушение ПДД
- Синоптик: Новый год придёт в Москву со снегом и температурой -10-15
- Собянин рассказал, когда в Москве отменят запрет на массовые мероприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru