В России призвали ограничить экспорт подсолнечного масла из-за низкого урожая

Борис Фрумкин заявил НСН, что квоты на продажу позволят обеспечить внутренний рынок при падении урожая подсолнечника до 50%.

Падение урожайности подсолнечника взвинтит цены на семечки, масло и другие продукты, например, выпечку, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Борис Фрумкин.

Аграрии в южных регионах страны столкнулись с падением урожайности подсолнечника на 35–50%. Это связано с неблагоприятной погодой — жарой и отсутствием дождей, пишет «Коммерсант». Фрумкин оценил последствия такой тенденции.

Патрушев заявил о росте урожайности в РФ
«С урожаем в этом году неважно из-за климатических условий. На стоимость подсолнечного масла влияет не только стоимость семечек, но и другие факторы – энергия, транспорт, логистика. Конечно, эта ситуация на цены повлияет. У нас есть и другие районы выращивания, но не такие продуктивные. Это повлияет на пищевую промышленность, выпечку и так далее. Если дорожает ингредиент, то готовая продукция тоже дорожает. При этом нельзя сказать, что цены вырастут на 35%. Такой прямой зависимости нет. Но любое сокращение производства подталкивает цены к росту. Нужно будет либо ограничивать экспорт, либо импортировать часть, либо менять структуру производства в отраслях. Сейчас мы экспортируем семечки и масло. Если ввести квоты, мы сможем обеспечить внутренний рынок», - рассказал он.

Недостаток технологичности сбора урожая и государственной поддержки привел к одним из самых низких показателей собранного зерна в истории, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыЦеныУрожай

Горячие новости

Все новости

партнеры