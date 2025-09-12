В России призвали ограничить экспорт подсолнечного масла из-за низкого урожая
Борис Фрумкин заявил НСН, что квоты на продажу позволят обеспечить внутренний рынок при падении урожая подсолнечника до 50%.
Падение урожайности подсолнечника взвинтит цены на семечки, масло и другие продукты, например, выпечку, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Борис Фрумкин.
Аграрии в южных регионах страны столкнулись с падением урожайности подсолнечника на 35–50%. Это связано с неблагоприятной погодой — жарой и отсутствием дождей, пишет «Коммерсант». Фрумкин оценил последствия такой тенденции.
«С урожаем в этом году неважно из-за климатических условий. На стоимость подсолнечного масла влияет не только стоимость семечек, но и другие факторы – энергия, транспорт, логистика. Конечно, эта ситуация на цены повлияет. У нас есть и другие районы выращивания, но не такие продуктивные. Это повлияет на пищевую промышленность, выпечку и так далее. Если дорожает ингредиент, то готовая продукция тоже дорожает. При этом нельзя сказать, что цены вырастут на 35%. Такой прямой зависимости нет. Но любое сокращение производства подталкивает цены к росту. Нужно будет либо ограничивать экспорт, либо импортировать часть, либо менять структуру производства в отраслях. Сейчас мы экспортируем семечки и масло. Если ввести квоты, мы сможем обеспечить внутренний рынок», - рассказал он.
Недостаток технологичности сбора урожая и государственной поддержки привел к одним из самых низких показателей собранного зерна в истории, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан
- Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин
- Юрий Антонов признался, что у него нет новых песен
- В России призвали ограничить экспорт подсолнечного масла из-за низкого урожая
- На сцене или в переходе: Почему классическую музыку сегодня пишут единицы
- Россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки
- Ученый: В крови у вейперов в четыре раза больше никотина, чем у курильщиков
- Вирусолог: России не грозит захвативший Европу смертельно опасный грибок
- «За два года рост в пять раз»: Пять миллионов россиян употребляют вейпы
- Уролог Убогий предупредил о риске полного исчезновения мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru