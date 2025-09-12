Падение урожайности подсолнечника взвинтит цены на семечки, масло и другие продукты, например, выпечку, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Борис Фрумкин.

Аграрии в южных регионах страны столкнулись с падением урожайности подсолнечника на 35–50%. Это связано с неблагоприятной погодой — жарой и отсутствием дождей, пишет «Коммерсант». Фрумкин оценил последствия такой тенденции.