Патрушев заявил о росте урожайности в РФ
Уборка нового урожая в настоящее время идёт во всех зернопроизводящих регионах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Отмечается, что на сегодняшний день аграриями уже было собрано почти 105 млн тонн зерна.
«Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется», - указал Патрушев.
Вице-премьер добавил, что также активно выполняется уборка других сельхозкультур.
Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил «Радиоточке НСН», что текущий год отметился небывалым урожаем картофеля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От убытков до триллионов: Кто и за сколько выкупит «Домодедово» у государства
- СМИ: Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих
- Патрушев заявил о росте урожайности в РФ
- ЛДПР показала «предсказание» Жириновского о России, Китае и США к 2030 году
- Хулиганское достояние: Почему власти Великобритании не раскроют личность Бэнкси
- Президент Финляндии назвал четыре направления гарантий безопасности Украины
- Футбольный клуб «Химки» признали банкротом
- Автомобилистов предостерегли от покупки деталей на маркетплейсах
- Первый в России музей Фаины Раневской откроют в Таганроге к 2028 году
- В Архангельской области арестовали двух подростков, подозреваемых в диверсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru