Патрушев заявил о росте урожайности в РФ

Уборка нового урожая в настоящее время идёт во всех зернопроизводящих регионах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Отмечается, что на сегодняшний день аграриями уже было собрано почти 105 млн тонн зерна.

«Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется», - указал Патрушев.

Вице-премьер добавил, что также активно выполняется уборка других сельхозкультур.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил «Радиоточке НСН», что текущий год отметился небывалым урожаем картофеля.

