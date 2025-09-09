Патрушев заявил о росте урожайности в РФ

Отмечается, что на сегодняшний день аграриями уже было собрано почти 105 млн тонн зерна.

«Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется», - указал Патрушев.

Вице-премьер добавил, что также активно выполняется уборка других сельхозкультур.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил «Радиоточке НСН», что текущий год отметился небывалым урожаем картофеля.

