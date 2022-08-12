Минфин предлагает продлить программу семейной ипотеки ещё на год
В Минфине предложили продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до конца 2023 года, об этом говорится в проекте постановления правительства РФ размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале программа была рассчитана до 31 декабря 2022 года.
«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка по 31 декабря 2023 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Сейчас право на семейную ипотеку имеют граждане, у которых появились дети в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.
Ранее в Минцифры предложили понизить до 3% ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов.
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