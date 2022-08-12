Минфин предлагает продлить программу семейной ипотеки ещё на год

В Минфине предложили продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до конца 2023 года, об этом говорится в проекте постановления правительства РФ размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В начале программа была рассчитана до 31 декабря 2022 года.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка по 31 декабря 2023 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Путин ограничил ставку по льготной ипотеке 7%

Сейчас право на семейную ипотеку имеют граждане, у которых появились дети в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Ранее в Минцифры предложили понизить до 3% ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроектСемьяИпотекаМинфин РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры